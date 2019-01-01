ريال مدريد يفشل في كسر نحس بداية العام للموسم الثاني على التوالي

النادي الملكي يسقط في أولى مباريات العام الجديد للمرة الثانية على التوالي

فيسبوك تويتر محمد عماد

سقط ريال مدريد بهزيمة مخيبة أمام ضيفه ريال سوسيداد بثنائية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

وتُعد هذه هي المرة الثانية على التوالي، التي يخسر فيها الميرنجي في أول مباراة له على ملعبه مع بداية العام الجديد.

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في يناير من عام 2018، خسر ريال مدريد في أول لقاء له على ملعب سانتياجو بيرنابيو، أمام فياريال بهدفٍ مقابل لا شيء.

ثم أعاد السيناريو هذا العام بالخسارة أمام ريال سوسيداد في افتتاح مباريات العام الجديد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

خسارة النادي الملكي هي استمرار لأدائه المخيب هذا الموسم، حيث أنه فشل في التسجيل في سبع مباريات من أصل تسعة وعشرين في مختلف المسابقات، أي بنسبة 24%.

كما تُعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها ريال سوسيداد على ريال مدريد في الليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، منذ عام 2004.

الميرنجي هذا الموسم حقق الانطلاقة الأسوأ له في تاريخ الليجا، وأكبر خسارة على ملعبه في دوري الأبطال، بالإضافة إلى أول خسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا.