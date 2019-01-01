ريال مدريد يفسخ عقد لوكاس سيلفا بالتراضي

نادي ريال مدريد يقرر فسخ عقد لاعبه لوكاس سيلفا بالتراضي واللاعب يصبح حرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر فسخ تعاقد لاعبه لوكاس سيلفا بعدما فشل في إيجاد مخرج له في سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي بحث عن طريقة لخروج اللاعب في الصيف لكن لم يهتم أي نادي بضمه.

وذكرت الصحيفة أن فسخ التعاقد جاء بالتراضي بين الطرفين، ليصبح اللاعب حرًا في الوقت الحالي للتوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

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وسعى الملكي لبيع اللاعب في الصيف أو إخراجه في فترة إعارة حتى للاستفادة منه مادية ومن مكانه في قائمة الفريق لكن دون جدوى.

وكان اللاعب قد واجه مشاكل صحية عديدة أبعدته عن ريال مدريد وقلصت من فرصته في التواجد مع الفريق الأول في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد أمضى آخر موسمين معارًا لنادي كورزيرو البرازيلي قبل أن يعود في يونيو الماضي لريال مدريد.