ريال مدريد يفتح باب الرحيل أمام حارس مرماه

ريال مدريد الإسباني يفتح باب الرحيل أمام حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم ألفونسو أريولا.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي ريال مدريد لن يسعى لتفعيل البند الذي يسمح له بالاحتفاظ بالحارس الفرنسي ألفونسو أريولا المعار من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب" والتي أوضحت أن النادي الملكي سيستعيد حارسه الشاب آندري لونين المعار في الوقت الحالي لريال أوفيديو حتى نهاية الموسم.

وكان أريولا قد انضم لصفوف ريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في إعارة لمدة موسم واحد فقط.

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ويعاني أريولا في صفوف ريال مدريد للحصول على الدقائق في ظل تألق البلجيكي تيبو كورتوا نجم تشيلسي السابق والذي استعاد مستواه هذا الموسم.

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ولا يرى النجم الفرنسي مستقبلًا لنفسه في صفوف باريس سان جيرمان في وجود الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وفي ظل رغبة الفريق الباريسي المستمرة في الحصول على خدمات جيانلويجي دوناروما.

وسيسعى أريولا بحسب ما قالت الصحيفة لإيجاد عرض لنفسه في الدوري الإنجليزي، وبالتحديد في أحد الفرق اللندنية حيث يريد الحصول على دقائق كافية للتواجد أساسيًا في بطولة يورو 2020 التي تقام في صيف العام المقبل.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) تم تأجيلها لصيف العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا التي تتفشى في العالم بشكل خطير بالأسابيع الماضية.