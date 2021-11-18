ريال مدريد يفتح أبوابه أمام دي بيك، والكلمة الأخيرة لأنشيلوتي!

يبحث نادي ريال مدريد عن فرصة التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الفريق.

دي بيك كان على وشك الانتقال إلى ريال في 2019 و2020، لكن المدرب السابق زين الدين زيدان قرر صرف النظر عن هذه الفكرة.

الصحافة الإنجليزية تؤكد عودة دي بيك إلى رادار ريال مرة أخرى، حيث يريد المدرب كارلو أنشيلوتي جلبه لزيادة المزيد من العمق للتشكيل.

كم يبلغ سعر دي بيك؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت إن اللاعب الذي انضم لمانشستر يونايتد بـ45 مليون يورو قادمًا من أياكس أمستردام، وصل سعره الآن إلى 25 مليون يورو فقط.

ويأتي ذلك بسبب ابتعاد اللاعب تمامًا عن الظهور كأساسي مع فريق تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

اللاعب يريد الرحيل وسيرحب بفكرة الانتقال إلى ريال، لو كانت هناك بعض الضمانات حول مشاركته وتحسن وضعه الحالي.

وعلى الجانب الآخر يبدو موقف يونايتد غامضًا، خاصة وأنه قد يخسر لاعب آخر في خط الوسط وهو بول بوجبا الذي ينتهي عقده الصيف القادم.

هل يلعب دي بيك مع ريال؟

الصحيفة أكدت أن سعر دي بيك يجعله جذابًا جدًا لريال مدريد في الوقت الحالي، كبديل للوكا مودريتش الذي تقدم في السن بشكل ملحوظ.

زيدان لم ينظر إلى الأمر بهذه الطريقة ولذلك رفض التوقيع معه، والكرة الآن في ملعب أنشيلوتي ليتخذ القرار النهائي.

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