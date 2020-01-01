ريال مدريد يغير اتفاقه مع سوسييداد بشأن مستقبل أوديجارد

ريال مدريد يقرر استعادة صانع الألعاب الشاب مارتن أوديجارد من صفوف ريال سوسييداد في الصيف الجاري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد قرر أن يجري تغييرًا جذريًا على مستقبل اللاعب مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الملكي يسعى لاستعادة خدمات اللاعب قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرى أنه في حاجة لتواجد أوديجارد في صفوف فريقه هذا الموسم.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قد أبلغت ريال سوسييداد بالفعل برغبتها في استعادة أوديجارد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الاتفاق الأصلي بين الفريقين يقضي بتواجد أوديجارد في صفوف ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وحتى صيف عام 2021.

وأوضح اللاعب في تصريحات صحفية سابقة رغبته في الاستمرار رفقة ريال سوسييداد خلال الموسم الجديد، نظرًا لرغبته في الاستمرار بالتطور والحصول على الدقائق.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك مع ريال سوسييداد هذا الموسم في 36 مباراة في كل البطولات، وأحرز سبعة أهداف وصنع تسعة.