ريال مدريد يعود للتفاوض مع فاران من أجل التجديد

الأمور تسير بطريقة إيجابية

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الجلوس من أجل التفاوض مع مدافعه رافاييل فاران طمحًا في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

العقد الحالي للمدافع الفرنسي ينتهي في 30 يونيو 2022، وهناك اهتمام كبير بالحصول على خدماته من بعض الأندية الأخرى.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن المدرب زين الدين زيدان، يريد الاعتماد على اللاعب لفترة أطول بالفريق ولا يريد بيعه.

ويأتي ذلك بعدما جاء عن طريقه منذ عشر سنوات، حيث كان الفرنسي هو من أوصى النادي بالتعاقد مع مواطنه عندما كان عمره 17 سنة.

تصاعد الشكوك حول مستقبل سيرخيو راموس، يأتي ضمن أهم الأسباب وراء هذه الخطوة، لرغبة ريال في الاحتفاظ بعناصر الخبرة بالفريق.

مانشستر يونايتد يعتبر هو الفريق الأكثر اهتمامًا بضم فاران، وكل شيء الفترة القادمة سيعتمد على إتفاقية التجديد المحتملة التي سيقترحها ريال خلال الأيام المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فاران كان لديه بعض الشكوك في محاولة التجديد السابقة، وأظهر حالة من التردد بخصوص موقفه لكن الأمور تسير بصورة أفضل الآن.

يذكر أن فاران يعتبر من أهم العناصر الأساسية لريال على مدار السنوات الماضية، حيث لعب 352 مباراة بقميص الفريق، وفاز بالعديد من البطولات أهمها 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا و3 بطولات دوري إسباني.