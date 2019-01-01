ريال مدريد يعلن في بيان رسمي عن خطة تجديد البيرنابيو

ريال مدريد يعلن عن تفاصيل تجديد ملعبه سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن الخطة الموضوعة لتجديد ملعب "سانتياجو بيرنابيو" الخاص بالنادي الملكي في العاصمة الإسبانية.

وقال النادي في بيانه:"قررنا أن نبدأ اعمال بناء توسعات في ملعب سانتياجو بيرنابيو، ولمدة 39 شهرًا، على أن تنتهي في أغسطس 2022 أي بعد نهاية بطولة كأس العالم".

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و سيكون هناك 4 أشهر أخرى لوضع اللمسات الأخيرة على ملعب الذي بدأ بالفعل العمل فيه منذ الشهر الماضي.

هذا وقد تم استبعاد شركة دراجونز عن العمل في التجديدات بسبب خرقها لبعض الاتفاقات بين النادي والشركة.

هذا وأكد البيان في خاتمته بأن الأعمال في تجديد البيرنابيو لن تتعارض مع استضافة المباريات، أو المتجر الرسمي أو أي شئ له علاقة بالملعب في الوقت الحالي.