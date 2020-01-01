ريال مدريد يعلن إصابة نجمه قبل عودة الدوري الإسباني

نادي ريال مدريد يعلن في بيان رسمي تفاصيل إصابة لاعبه ناتشو فيرنانديز قبل استئناف الليجا بأقل من أسبوع.

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض مدافعه ناتشو فيرنانديز بإصابة عضلية في الفخذ أثناء تدريبات الفريق، وهو ما يهدده بالغياب عن عودة الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب خضع بشكل فوري للفحوصات من خلال الخدمات الطبية للملكي.

وكتب ريال مدريد في بيانه: "بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبنا ناتشو فيرنانديز عن طريق الخدمات الطبية للنادي تم تشخيص إصابته بمشكلة عضلية في الفخذ الأيمن، سيتم متابعة تعافيه في الفترة المقبلة".

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وبحسب ما أشارت تقارير عديدة فتلك الإصابة تتراوح فترة الغياب بسببها لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع مما يهدد بغيابة عن عدد من مباريات الملكي المقبلة.

ولا تعد تلك هي الإصابة الأولى لناتشو هذا الموسم، حيث تعرض لإصابة سابقة في الركبة وتغيب عن 11 مباراة بين أكتوبر وديسمبر.

وشارك ناتشو في تسعة لقاءات فقط هذا الموسم بالدوري الإسباني، منهم أربعة ظهر فيهم بشكل أساسي من البداية، وسجل هدفين.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستأنف الدوري الإسباني بمواجهة إيبار في ملعب ألفريدو دي ستيفانو وهو في المركز الثاني بـ 56 نقطة خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطتين.