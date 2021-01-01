ريال مدريد في ورطة .. اختراق الموقع الرسمي ونشر أخبار كاذبة

ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جوس وينشر التقرير الطبي الخاص به، ويمسح الخبر بعد دقائق!

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجيو جوس قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن إصابة اللاعب جاءت عضلية في القدم اليمنى، قبل أن يمسح البيان بعدها بدقائق.

البيان تم مسحه بعد نشره بدقائق قليلة، حيث أكدت تقارير صحفية عديدة أن الموقع الرسمي للنادي قد تم اختراقه.

ريال مدريد يعلن إصابة رودريجو .. وأنباء عن اختراق موقع الملكي

المثير في الأمر أن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" كان قد نشر خبر الإصابة أيضًا.

ويعاني ريال مدريد بالفعل من إصابة إيدين هازارد نجم هجوم النادي الملكي، والذي أعُلن بالأمس عن تعرضه لإصابة جديدة.

ومن المفترض أن يخضع هازارد لعملية جراحية بحسب ما ذكرت تقارير صحفية نشرتها صحيفة "آس" اليوم، لتتحسن حالته بشكل أفضل بدلًا من الانتكاس كل فترة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بلقاء الذهاب أمام أتالانتا بهدف نظيف في إيطاليا، ويكفيه التعادل ليصعد لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.