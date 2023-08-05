نفى كل الشائعات المتعلقة برحيل الرئيس التاريخي

نفى نادي ريال مدريد في بيان رسمي الأنباء التي تناثرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رحيل رئيسه الحالي والتاريخي فلورنتينو بيريز.

وأكد النادي في بيانه الرسمي عدم وجود أي نية من الرئيس للرحيل وكذلك بالنسبة لأعضاء جمعية المساهمين في النادي الملكي.

وأشار ألبيان إلى أنه في الجمعية العامة المقبلة للشركاء الممثلين لريال مدريد لن يكون هناك بند على جدول الأعمال يناقش فيه اسم "مدينة ريال مدريد" وكذلك أي شيء يتعلق برحيل الرئيس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهرت في الآونة الأخيرة عدة تكهنات حول المستقبل المحتمل لفلورنتينو بيريز في قيادة ريال مدريد، حيث تحدث الكثيرون عن إمكانية استقالة بيريز في الجمعية العامة المقبلة للأعضاء.

ومع ذلك وبالنظر إلى الضجة التي تولدت نتيجة هذه الأنباء، لم يستغرق ريال مدريد وقتًا طويلاً للرد من خلال بيان رسمي، ووضع حد لجميع الشائعات المتعلقة برحيل فلورنتينو.