ريال مدريد يضع ويليان في حساباته للصيف المقبل

ريال مدريد يضع النجم البرازيلي ويليان ضمن حساباته لضمه في الصيف المقبل من صفوف تشيلسي.

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ريال مدريد أصبح ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن إدارة النادي الملكي ترى في اللاعب هدفًا مناسبًا لدعم الفريق خلال الموسم المقبل.

ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات ويليان في الفترة الماضية حيث يريد برشلونة ضمه أيضًا بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

وكشفت التقارير أيضًا أن اللاعب تواصل مع وكيله من أجل الاتصال بالأندية المهتمة بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة والتوصل لاتفاق مع أحدهم.

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وينتهي تعاقد ويليان الحالي مع فريق تشيلسي بنهاية الموسم الجاري مما يعني أن اللاعب سيكون حرًا بحلول الصيف وسينتقل بشكل مجاني لأي فريق يريده.

ويستطيع ويليان أن يوقع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بيناير على أن ينضم لهم بعد الـ ٣٠ من شهر يونيو عقب انتهاء تعاقده مع البلوز.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد ذكرت أن الجناح الويلزي جاريث بيل يمضي آخر مواسمه في صفوف ريال مدريد مع التزايد المستمر لمشاكله سواء مع الجماهير أو الإدارة.