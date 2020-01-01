ريال مدريد يضع خطة التوقيع مع مبابي .. 105 مليون يورو، وغياب الجماهير يفسدها

كيف ينوي ريال مدريد خداع نجومه وباريس سان جيرمان من أجل التوقيع مع كيليان مبابي في الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن خطة ريال مدريد المفصلة من أجل الحصول على خدمات اللاعب كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن اللاعب الفرنسي تحدث مع باريس سان جيرمان مجددًا طالبًا الرحيل في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لن يتدخل في الأمر حتى قدوم الصيف القادم، حتى يستطيع تقديم عرضًا مناسبًا لإمكانياته المادية الحالية.

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ورصد ريال مدريد 105 مليون يورو من أجل الصفقة، سيضيف لهم 45 مليون كمتغييرات، وهو بالتقريب نفس المبلغ الذي ضم به إيدين هازارد من تشيلسي.

ويرفض ريال مدريد الدخول في مواجهة مع نظيره باريس سان جيرمان، كذلك لا يريد مبابي أن يلقى نفس مصير زميله السابق أدريان رابيو بعد مواجهة إدارة النادي.

وتنوي إدارة ريال مدريد تخفيض رواتب نجومها مرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يمكنها من توفير المزيد من الأموال للصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الصفقة قد تكون مستحيلة حال فشلت الإدارة في تخفيض رواتب نجوم الملكي، كذلك سيكون الأمر شبه مستحيل في حال استمرار غياب الجماهير عن الملاعب وبالتالي غياب الموارد التي تدخل للنادي من حضورهم.

جدير بالذكر أن عقد مبابي في باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية موسم 2021-2022 ولا يعد ريال مدريد الوحيد المهتم بضمه، حيث يسعى ليفربول لذلك أيضًا.