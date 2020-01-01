ريال مدريد يضع خطة "الإحلال والتجديد" ومبابي على رأس قائمة الأحلام

صفقات استثنائية تلوح في الأفق..

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2020 ولم يقم ريال مدريد بأي تعاقدات رغم ارتباط اسمه بالعديد من النجوم طوال أشهر الميركاتو، ولكن يبدو أن سبب عدم عقد صفقات هو تخطيط طويل الأمد مثير للاهتمام.

وباع ريال مدريد النجوم الفائضين على الحاجة كجاريث بيل وخاميس رودريجيز، واستغنى عن عدد من شباب الكاستيا على رأسهم بورخا مايورال مع حفاظه على القوام الرئيسي للفريق بشكلٍ عام.

صحيفة "آس" في تقريرٍ لها كشفت أن إدارة فلورنتينو بيريز فضّلت الصبر هذا الصيف من أجل أن تعقد ميركاتو استثنائي في الصيف المقبل ستدعم فيه الفريق في مختلف المراكز بغرض الإحلال والتجديد.

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التقرير قال أن الإدارة تدرك تقدم أعمار النجوم مثل كريم بنزيما وسيرخيو راموس ولوكا مودريتش ومارسيلو وناتشو وتوني كروس، لذلك فإنها تسعى لإيجاد البدائل لهم على أن تضمهم إلى سانتياجو برنابيو الصيف المقبل.

البداية من منتصف الملعب، صحيح أن زين الدين زيدان أراد ضم لاعب على الأقل هذا الصيف ولكن الأمور لم تسر على ما يرام، لكن الخيارات متعددة وعلى رأسها حسام عوار وإدواردو كامافينجا نجمي ليون ورين، مع طرح اسم فابيان رويز من نابولي أيضًا.

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كما حددت الإدارة اسم دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، لدعم قلب الدفاع، مع متابعة تطور جيسوس فاييخو وخافي سانشيز وبابلو رامون، شباب الكاستيا المعارين إلى مختلف الأندية الإسبانية.

وبشكلٍ عام، ستحدد إدارة بيريز بالتنسيق مع زيدان من خلال المتابعة على مدار الموسم الحالي لمستويات لاعبي وسط الملعب والدفاع، ومن ثم الاتفاق على الاختيار المثالي منهم والدخول في الصفقات بكل قوة.

يظل الحلم الأكبر لإدارة بيريز هو التوقيع مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وإن ظلّ الأمر صعبًا بعض الشيء، ليكون البديل الأقرب في مركز المهاجم الصريح هو إرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند خصوصًا مع فشل لوكا يوفيتش الذريع حتى الآن.

يذكر أن الصحف الألمانية أكدت على أن عقد هالاند مع دورتموند ينطوي على شرط جزائي يبدأ تفعيله في الصيف المقبل، الأمر الذي سيسهل كثيرًا من مهمة الإدارة الملكية في ضمه إلى كتيبة زيدان.