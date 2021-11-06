ريال مدريد يضع التجديد لفينيسيوس على رأس أولوياته ويحدد الشرط الجزائي الجديد

كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة ريال مدريد في تجديد عقد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور سعيًا لتأمين استمراره رفقة الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن اللاعب يسعى للاستمرار رفقة ريال مدريد لأطول فترة ممكنة.

وأكدت الشبكة أن إدارة النادي تريد أن تضع شرطًا جزائيًا تعجيزيًا في عقد النجم البرازيلي لجعل رحيله شبه مستحيل.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي الجديد في عقد فينيسيوس حوالي مليار يورو، وهو الرقم الأعلى في صفوف ريال مدريد وفرق الدوري الإسباني جميعها.

ويضع النادي الملكي عملية التجديد على رأس أولوياته في الوقت الحالي، حتى قبل بعض الصفقات الهامة مثل كيليان مبابي، لكن لم يتم تقديم أي عروض حتى الآن.

وسيبدأ ريال مدريد عملية التفاوض مع ممثلي اللاعب خلال أيام سعيًا لحسم التجديد قبل نهاية الموسم الجاري.

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جدير بالذكر أن فينيسيوس يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد سبعة أهداف وينتهي عقده الحالي بنهاية موسم 2024-2025.