ريال مدريد يضحي بـ7 لاعبين لتكوين فريق أحلام زيدان

ثلاثي هجومي مميز للمدرب الفرنسي

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لإحداث ثورة تغيير كبيرة بصفوفه، طمحاً في تكوين مجموعة جديدة أصغر سناً لحصد البطولات في المستقبل.

ريال خرج من كأس إسبانيا هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني بالدوري بفارق نقطتين عن برشلونة بعد 27 جولة، وتعرض للهزيمة ضد مانشستر سيتي 2/1 بملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

المدرب زين الدين زيدان، يؤمن بحاجة الفريق للتدعيم وتجديد الدماء، لذلك وضع قائمة من اللاعبين سيتم التضحية بيهم من أجل هذه العملية المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2022.

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صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ما يصل إلى 7 لاعبين سيتم التخلص منهم قبل 2022، وهم داني كارفاخال، رافائيل فاران، ناتشو، مارسيلو، إيسكو، كريم بنزيما وجاريث بيل.

وأوضحت أن القائمة ربما تتسع لبعض العناصر الأخرى التي تنتهي عقودها في 2021، وهم خاميس رودريجيز، لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز، وربما سيرخيو راموس، وإن كان الأخير يعتبر أقرب للاستمرار والتجديد لفترة أطول بدون مشاكل.

وتأتي المفاجأة الأكبر بقرار فلورينتينو بيريز رئيس النادي بالتخلي عن بنزيما، حيث يعتبر من النجوم المفضلين له، وذهب بنفسه لمنزله للتعاقد معه من ليون في 2009، لكن وصول عمره إلى 34 سنة بعد عامين يجعل الاعتماد عليه للمدى البعيد أمر غاية في الصعوبة.

ومن المقرر أن تفتح هذه العملية الباب أمام بعض العناصر الأخرى بالفريق، مثل الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور، ولن يتوقف الأمر عند ذلك.

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زيدان يضع في حسبانه التعاقد مع لاعبين جدد من طراز عالمي، ومنهم إيرليج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، ومواصلة مطاردة الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وفي نهاية تقريرها أشارت الصحيفة أن الهدف الرئيسي لزيدان الآن، تكوين ثلاثي أحلامه المُكون من إيدين هازارد، وبجواره كل من مبابي وهالاند بخط الهجوم.