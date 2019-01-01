ريال مدريد يصارع عمالقة إنجلترا على خطف إريكسن

النجم الدنماركي كريستيان إريكسن أصبح مطلبًا لصفوة أندية القارة العجوز

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في ضم لاعب توتنهام هوتسبر كريستيان إريكسن.

اللاعب الدنماركي المرتبط بعقد مع فريق توتنهام هوتسبر حتى يونيو من عام 2020، يتقاضى حاليًا راتب يقدر بـ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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وارتبط اسم إريكسن بالانتقال لمانشستر يونايتد وتشيلسي، كما أن تقارير صحفية أخرى كانت قد كشفت عن إمكانية انتقاله لبايرن ميونيخ أو باريس سان جيرمان.

وكان ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر قد أبدى تمسكه باللاعب، ولكنه أكد أنه له الحق في أن يقرر مصيره.

وقال بوتشيتنيو: "كريستيان إريكسن لاعب رائع جدًا، ولكنه يحتاج لكي يكون حرًا، هو لاعب ذكي وشخص يتمتع باحترافية كبيرة ويستطيع اتخاذ قراره، ولكننا نتمنى أن يظل معنا لأطول فترة ممكنة".

يشار إلى أن إريكسن يلعب في توتنهام هوتسبر منذ عام 2013 قادمًا من أياكس أمستردام في صفقة قدرت بـ 11 مليون جنيه إسترليني.