ريال مدريد يستعيد أبرز نجومه بعد تعثر خيتافي

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه، التي ستخوض مباراة فالنسيا، القادمة في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيعود فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد بالموسم الحالي، لقائمة الميرينجي التي تواجه فالنسيا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتي جعلته يغيب عن آخر مباراتين للفريق.

وشارك اللاعب البرازيلي صاحب الـ 21 عامًا هذا الموسم مع ريال مدريد، في 25 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 12 هدفًا وصنع تسعة آخرين.

وتعثر ريال مدريد في المباراة الأخيرة له بالدوري أمام خيتافي، في ظل غياب فينيسيوس، وستعمل كتيبة أنشيلوتي على العودة للانتصارات من جديد للابتعاد أكثر بالصدارة.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا، برصيد 46 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين – دييجو ألتوبي

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فاييخو – ناتشو هيرنانديز – مارسيلو – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – لوكاس فاسكيز – داني سيبايوس – إيسكو – إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما – إيدين هازارد – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو.