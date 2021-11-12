يرى إيكر كاسياس النجم التاريخي لريال مدريد أن النادي الملكي يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكر في تصريحات صحفية لصحيفة "ماركا"، تحدث خلالها عن علاقته بتشافي هيرنانديز وتدريبه لبرشلونة.

ما الذي قال كاسياس عن ريال مدريد؟

وقال كاسياس: "أعتقد أن ريال مدريد يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا، هناك أربعة أو خمسة فرق مرشحة".

وأضاف: "أثق أن بايرن ميونخ صاحب أقوى الترشيحات، فهم يلعبون بشكل رائع سواء في ملعبهم أو خارجه".

ما الذي قاله كاسياس عن تشافي؟

وأردف: "هو شخص واضح للغاية وأراد أن يكون مديرًا فنيًا منذ فترة، ولا أشعر بالمفاجأة لتوليه تدريب برشلونة".

وأكمل: "كنت أرى ذلك فيه منذ أن كنا سويًا في منتخب إسبانيا، أما أنا عن نفسي فلا أريد أن أعمل في التدريب".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي برصيد تسع نقاط.