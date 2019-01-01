ريال مدريد يزاحم برشلونة على صفقة نيمار

لا يمانع إضافة كاسميرو في صفقة تبادلية

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، الدخول في سباق التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار هذا الصيف.

الشكوك مستمرة حول مستقبل نيمار في باريس سان جيرمان، وسط أنباء عن إيجاد اللاعب صعوبة كبيرة على التأقلم في فرنسا.

تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس الأخير، بعدم تهاونه مع أي نجم لا يبذل أقصى ما لديه من أجل الفريق، تزيد التكهنات والغموض.

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العودة لبرشلونة تبدو الخيار الأقرب حتى الآن، لرغبة النادي الإسباني في استعادة نجمه بعد الفشل في تعويضه.

تقارير صحفية أكدت أن ريال يريد منافسة برشلونة على الصفقة، ومستعد لتلبية مطالب باريس المالية.

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ويطمح فلورينتينو بيريز رئيس ريال، في استغلال علاقته الجيدة بالخليفي، من أجل الترجيح الكفة لصالحه على حساب نظيره الكتالوني.

ولا يمانع الميرينجي ومدربه زين الدين زيدان، إدخال لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو في صفقة تبادلية للحصول على نيمار.

يذكر أن الدولي البرازيلي يعاني حالياً من إصابة في الكاحل، ليغيب عن منافسات كوبا أميركا المقامة ببلاده هذا الشهر.