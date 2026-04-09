ازداد إعجاب ريال مدريد بمايكل أوليسه أكثر خلال الخسارة أمام بايرن ميونخ (1-2) في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. هذا ما أفادت به BILD.

يقدّم أوليسه، البالغ من العمر 24 عامًا، موسمًا مذهلًا مع بايرن ميونخ. وحتى الآن خاض الدولي الفرنسي 41 مباراة رسمية، سجّل خلالها 16 هدفًا وقدّم 29 تمريرة حاسمة.

وأمام ريال مدريد يوم الثلاثاء، صنع أوليسه الهدف لهاري كين، الذي سجّل بعد بداية الشوط الثاني بقليل الهدف الثاني لصالح بايرن ميونخ.

وبحسب مراسل النادي كريستيان فالك، فإن اهتمام ريال مدريد ازداد أكثر بعد المواجهة المباشرة مع أوليسه في دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط أوليسه بعقد مع بايرن ميونخ حتى منتصف عام 2029، وتبلغ قيمته وفقًا لموقع Transfermarkt ما لا يقل عن 140 مليون يورو.

وسيتعيّن على ريال مدريد إذًا دفع مبلغ كبير للتعاقد مع اللاعب الدولي الذي خاض 15 مباراة دولية. ومن ميونخ يُقال إن أوليسه لا يُسمح له بالرحيل حتى مقابل 200 مليون يورو.

وكان بايرن ميونخ قد دفع قبل عامين 53 مليون يورو إلى كريستال بالاس لضم اللاعب القادم من لندن. واتضح أن ذلك كان استثمارًا ممتازًا.