ريال مدريد يرفض عرضي إنتر ويوفنتوس لضم أسينسيو

النجم الشاب ليس للبيع

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد رفض عرضين من إنتر ويوفنتوس بقيمة 100 مليون يورو للتعاقد مع نجمه ماركو أسينسيو في الأسابيع الماضية.

وكان وكيل اللاعب قد كشف أن ريال مدريد رفض عروضاً ضخمة لبيع أسينسيو، وقال إن أحد تلك العروض بلغ 180 مليوناً في الماضي.

وأفادت "آس" أن مصادر خاصة مقربة من الفريق الملكي أبلغتها أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تلقى العرضين في الأسابيع الماضية عبر وكيل اللاعب.

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دائمًا ما نعطيك كرة القدم فرصة للانتقام 💫 pic.twitter.com/ZxxCH58eR7 — جول مصر (@goaleg) May 6, 2019

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وأكدت الصحيفة تقدم عملاقا إيطاليا إنتر ويوفنتوس بالعرضين عبر وكيل اللاعب، ولكن بيريز رفض مناقشة الأمر، معتبراً اللاعب غير مطروح للبيع من الأساس.

وأشارت الصحيفة لأسباب تقدم يوفي بالعرض هي نجمه كريستيانو رونالدو الذي نصح إدارة الفريق بضمن أسينسيو لتدعيم صفوفه العام المقبل.

وتراجع دور أسينسيو مع ريال مدريد في الموسم الحالي، إذ سجل ستة أهداف وصنع سبعة مع الفريق.