ريال مدريد يرفض السوبرليجا ويثير القلق حول لعب السوبر الإسباني في السعودية

ريال مدريد يرفض مقترح الويفا بلعب السوبرليجا ويتحمس لكأس العالم للأندية الجديد، ويثير الشكوك حول السوبر الإسباني في السعودية

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض ريال مدريد المشاركة في بطولة السوبرليجا التي اقترحها الاتحاد الأوروبي كجزء من اقتراحاته الجديدة من أجل زيادة عدد البطولات التي ينظمها.

ةتستهدف أفكار الاتحاد الأوروبي زيادة الأرباح في المقام الأول، ولكنها تأتي على حساب ضغط المباريات بشكل لا يستطيع اللاعبين تحمله، ولذلك رفضت أندية البريميرليج الاقتراح وكذلك الفريق الملكي.

وتشير فكرة السوبر ليجا إلى 32 فريق يلعبون معًا بطولة دوري على نظام 4 مجموعات تتكون كل مجموعة من 8 أندية، وتلعب البطولة على مدار الموسم بعدد مباريات يفوق عدد مباريات دوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 17, 2019

وحول كأس العالم للأندية بالنظام الجديد الذي اقترحه جياني إنفانتينو، يبدو ريال مدريد أحد أبرز المتحمسين للفكرة التي ستضاهي كأس العالم في المستقبل.

ويشير مقترح إنفانتينو إلى لعب كأس العالم للأندية مرة كل 4 سنوات بمشاركة 24 منتخبًا، على أن تلغى بطولتي كأس العالم للأندية وكأس القارات بصورتهما الحالية.

وأخيرًا، أثار ريال مدريد قلقًا حول مسابقة كأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد الذي سيلعب كنصف نهائي ونهائي بمشاركة 4 فرق.

وهناك مقترح بأن تكون البطولة خارج إسبانيا، وأن تلعب تحديدًا في المملكة العربية السعودية، ولكن الفريق الملكي يخشى من ضغط المباريات خاصة مع مشاركته في الدوري والكأس ودوري الأبطال.

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يذكر أن ريال مدريد سيشارك في كأس السوبر الإسباني على الرغم من عدم تتويجه ببطولة الدوري أو الكأس وذلك بسبب النظام الجديد الذي يسمح بمشاركة 4 فرق في المسابقة.