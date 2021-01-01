ريال مدريد يراهن على علاقته المميزة بباريس سان جيرمان لضم مبابي!

خطوات تبدو ذكية..

نعتت تقارير صحفية إسبانية وضع ريال مدريد الحالي في صفقة كيليان مبابي وباريس سان جيرمان بـ"الضيف"، فالنادي الملكي يُتابع الأمور بهدوء وبدون تعجل ولديه إدراك كامل للوضع الراهن.

عقد مبابي مع بي آس جي ينتهي في صيف 2023، يفترض أن المفاوضات قد بدأت من أجل التمديد، واللاعب حاول تقليل التكهنات حول مستقبله في تصريحات أخيرة له بتأكيده على تقديره لباريس كثيرًا.

صحيفة "ماركا" نشرت تقريرًا مثيرًا في الساعات الماضية، تحدثت فيه عن أن مبابي لن يرحل عن باريس سان جيرمان إلا بالقنوات الشرعية ومن خلال النادي وبقبول إدارته، الأمر الذي يُدركه ريال مدريد جيدًا.

المزيد من الفرق

في الوقت نفسه، فإن ريال مدريد يثق في العلاقة المميزة التي تربطه بإدارة باريس، وبالتبعية فهناك ثقة أنه في حالة أن قرر النادي الفرنسي طرح اللاعب في سوق الانتقالات، سيكون الريال أول من يعرف هذا الأمر، وربما الأوفر حظًا لضمه حينها.

كل ما تركز عليه إدارة فلورنتينو بيريز حاليًا هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام صفقة من هذا النوع، فلا يتوقع أن تقل قيمة انتقال مبابي إن حدث عن 200 مليون يورو.

بالطبع، تأثر ريال مدريد كثيرًا بأزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية، لكن أغلب الظن أن الميرينجي سيكون قادرًا على تجميع هذا الرقم في ظل احتمالية رحيل عدد من النجوم الصيف المقبل، وتوفير النفقات الذي حدث في آخر سوقين انتقالات.

الجدير بالذكر أن مستقبل مبابي قد يكون مرتبطًا بمستقبل ليونيل ميسي، ففي حال أن قدم أسطورة برشلونة إلى ملعب حديقة الأمراء العام المقبل، حينها سيكون رحيل نجم فرنسا الأول مؤكدًا.