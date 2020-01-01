ريال مدريد يدفع بلاعبه لينضم لريال سوسييداد ويتأهب لعرض ميلان

ريال مدريد يريد من لاعبه تاكيفوسا كوبو الانضمام لريال سوسييداد في الموسم الجديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يريد استعادة لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي يريد من اللاعب الاستمرار لفترة إعارة أخرى في الموسم الجديد.

يأتي هذا بالرغم من انتشار العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد أن النادي أكثر من سعيد بما يقدمه اللاعب هذا الموسم رفقة فريقه الحالي ريال مايوركا.

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وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ريال مايوركا مع بداية الموسم في فترة إعارة، وقدم مستويات أكثر من طيبة، بالأخص أمام الكبيرين برشلونة وريال مدريد.

ويملك ريال مدريد في الوقت الحالي عرضًا من قبل نادي ريال سوسييداد الذي يريد ضم اللاعب لفترة إعارة مدتها موسم واحد فقط، وهي فترة مثالية بالنسبة للنادي الملكي.

وبالرغم من رغبة ريال مدريد في تنفيذ الانتقال الخاص بريال سوسييداد، نظرًا للمستويات العالية التي يلعب فيها الفريق ومنافسته في الدوري الإسباني، إلا أنه سيترك حرية الاختيار للنجم الياباني الشاب.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت اللاعب بعدة أندية خارج إسبانيا، على رأسها ميلان الإيطالي.