ريال مدريد يدخل مواجهة إيبار بدون فاسكيز
تقرر دخول ريال مدريد مواجهته القادمة مع إيبار بالجولة 28 من الدوري الإسباني، بدون خدمات جناحه لوكاس فاسكيز بسبب المعاناة من الإصابة.
ريال يعود للحياة من جديد، غداً الأحد، بعد استئناف النشاط الرياضي هذا الشهر، عقب توقفه في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت غياب فاسكيز عن المباراة، وذلك لمعاناته من حمل عضلي زائد، منعه من المشاركة في التدريبات صباح اليوم السبت.
وعلى جانب آخر حاول ماريانو دياز مهاجم ريال التدرب بشكل طبيعي اليوم، بوجود حالة كبيرة من التحسن في حالته البدنية.
وبذلك ينضم فاسكيز لكل من ناتشو ولوكا يوفيتش في قائمة المصابين، مع عودة إيدين هازارد وماركو أسينسيو بشكل كامل.
زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار
وأعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة إيبار بغياب ناتشو ويوفيتش وماريانو دياز وفاسكيز، في الوقت الذي عاد فيه هازارد وأسينسيو.
✅📋 ¡Estos son los 23 jugadores convocados para el encuentro frente al @SDEibar! #RMLiga | #HalaMadrid pic.twitter.com/n1ubYzLQSg— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 13, 2020
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يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ56 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول.