ريال مدريد يخطط لنقل مبارياته خارج سانتياجو برنابيو

ريال مدريد يفكر جديًا في خوض ما تبقى له من مباريات هذا الموسم خارج ملعبه التاريخي سانتياجو برنابيو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتجاه داخل نادي ريال مدريد في خوض ما تبقى من مبارياته لهذا الموسم خارج سانتياجو برنابيو ملعبه التاريخي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النادي يريد أن يترك الفرصة للأعمال القائمة في الملعب لتتم بشكل حر دون التقيد بمواعيد المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن النادي سيخوض تلك المباريات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو الخاص بفريق كاستيا رديف النادي الملكي في ظل غياب الجماهير.

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ويتسع ملعب ألفريدو دي ستيفانو لستة آلاف متفرج فقط، في حين تصل سعة ملعب سانتياجو برنابيو لحوالي 81 ألف مشجع أي أكثر من 12 ضعف ملعب الرديف.

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وأشارت تقارير صحفية عديدة لوجود إمكانية لاستئناف بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكن في الصيف المقبل ودون جماهير.

وكانت البطولات قد تم تعليقها بسبب الانتشار المريع لفيروس كورونا الذي أصاب حوالي مليوني ونصف نسمة حول العالم حتى الآن وقتل ما يزيد عن 165 ألف.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني خلف برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط، قبل انتهاء البطولة بـ 11 جولة.