ريال مدريد يخطط لإعارة أوديجارد للدوري الألماني

هل يعود أوديجارد إلى ريال مدريد أم يستمر في دوامة الإعارات؟

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لإعارة النرويجي مارتين أوديجارد إلى باير ليفركوزن الألماني خلال الصيف المقبل.

أوديجارد سجل 11 هدفًا وصنع 12 في 37 مباراة لعبها الموسم الجاري مع الفريق الهولندي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ريال مدريد لن يفرط في أوديجارد الذي يمتلك عقدًا حتى 2021 ولكنّه سوف لن يعود إلى الفريق في الموسم المقبل.

ويحاول النادي الملكي إعارة اللاعب إلى باير ليفركوزن الألماني ليكتسب الخبرات كما فعل من قبل مع داني كارفاخال.

ليفربول 3 × أرسنال 6

بابتيستا 40', 45+2', 60', 84’ ⚽️



هل تتذكرون هذا السوبر هاتريك في الكأس أمام الريدز؟😱



الوحش البرازيلي أعلن اعتزاله اليوم! 👏 pic.twitter.com/DE8lL1zdGh — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

وكان أياكس الهولندي يرغب في ضم أوديجارد مقابل 20 مليون يورو ولكن إدارة ريال مدريد رفضت بيع اللاعب.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تعاقد مع صفقة واحدة بضم إيدير ميليتاو من بورتو مقابل 50 مليون يورو.