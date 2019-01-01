ريال مدريد يُحقق ما عجز عنه سنوات في دوري الأبطال

سيناريو يحدث للمرة الأولى منذ 13 عامًا

حافظ ريال مدريد على ماء وجهه أمام أنصاره في مباراة الثلاثاء التي جمعته بكلوب بروج البلجيكي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتأخر الريال بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول، قبل أن يُصحح القائد سيرجيو راموس الأوضاع بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 73، وتبعه البرازيلي كاسيميرو بـ13 دقيقة، بتوقيع هدف التعديل بنفس الكيفية بضربة رأسية.

وبعودة ريال مدريد في النتيجة بهذه النتيجة، يكون قد تجنب الهزيمة بعد تأخره بهدفين نظيفين في دوري الأبطال، وذلك للمرة الأولى منذ نسخة 2006-2007، تحديدًا في ديسمبر 2006 عندما عاد أمام دينامو كييف بنفس الطريقة.

لكن في المقابل بصم الفريق على رقم آخر للنسيان، باستقبال هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية على "البيرنابيو" في الأبطال، بعد ثلاثية سيسكا موسكو ورباعية أياكس النسخة الماضية.

فقط ليونيل ميسي سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا عام 2019 - أكثر من سون الذي سجل 5 أهداف.⚽️



الشمشون الكوري🔥#أوروبا_مع_جولpic.twitter.com/QZUF923X4z — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 1, 2019

وحصد الريال النقطة الأولى في دوري المجموعات هذا الموسم، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3 في الجولة الافتتاحية، فيما رفع الفريق البلجيكي رصيده لنقطتين، وذلك قبل صدام جالطة سراي وباريس سان جيرمان.