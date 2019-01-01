دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يُحقق ما عجز عنه سنوات في دوري الأبطال

آخر تحديث
التعليقات()
سيناريو يحدث للمرة الأولى منذ 13 عامًا

حافظ ريال مدريد على ماء وجهه أمام أنصاره في مباراة الثلاثاء التي جمعته بكلوب بروج البلجيكي على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وتأخر الريال بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول، قبل أن يُصحح القائد سيرجيو راموس الأوضاع بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 73، وتبعه البرازيلي كاسيميرو بـ13 دقيقة، بتوقيع هدف التعديل بنفس الكيفية بضربة رأسية.

وبعودة ريال مدريد في النتيجة بهذه النتيجة، يكون قد تجنب الهزيمة بعد تأخره بهدفين نظيفين في دوري الأبطال، وذلك للمرة الأولى منذ نسخة 2006-2007، تحديدًا في ديسمبر 2006 عندما عاد أمام دينامو كييف بنفس الطريقة.

اختيارات المحررين

لكن في المقابل بصم الفريق على رقم آخر للنسيان، باستقبال هدفين أو أكثر في 3 مباريات متتالية على "البيرنابيو" في الأبطال، بعد ثلاثية سيسكا موسكو ورباعية أياكس النسخة الماضية.

وحصد الريال النقطة الأولى في دوري المجموعات هذا الموسم، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3 في الجولة الافتتاحية، فيما رفع الفريق البلجيكي رصيده لنقطتين، وذلك قبل صدام جالطة سراي وباريس سان جيرمان.

 

إغلاق