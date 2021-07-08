ريال مدريد يحفز رونالدو على خطوته الجديدة.. المفاوضات تبدأ مع باريس!

هل يرحل عن يوفنتوس؟

دخل مسؤولو باريس سان جيرمان في مفاوضات مع نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو للانتقال إلى ناديهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت التقارير الأخيرة الواردة من الصحف الإيطالية قد أشارت إلى أن الدون يخطط للاستمرار مع يوفنتوس، بل ودفع وكيله جورج مينديش لطلب تمديد عقده لعام إضافي مع البيانكونيري.

غير أن شبكة "فوت ميركاتو" نشرت تقريرًا أكدت خلاله على أن باريس سان جيرمان يطمح في الحصول على توقيع الدون وكذلك بول بوجبا في الفترة المقبلة.

ولن يمانع يوفنتوس التخلص من رونالدو هذا الصيف إن أتيحت الفرصة، حيث يشكل راتبه البالغ 31 مليون يورو سنويًا حملًا ثقيلًا على كاهل خزينة النادي الإيطالي.

ما قد يُحفز صاحب الـ36 عامًا على الانتقال إلى بي آس جي وجود زملاء سابقين له في ريال مدريد بملعب حديقة الأمراء، كآنخيل دي ماريا وكيلور نافاس، وآخرهم سيرخيو راموس.

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المعلومات الواردة تقول أن وصول راموس على وجه التحديد إلى باريس جعل رونالدو يرغب للغاية في ارتياد العاصمة الفرنسية بالفترة المقبلة من مسيرته الكروية.

وكان باريس سان جيرمان قد أتمم بالفعل أربع صفقات ضخمة هذا الصيف بضم جورجينيو فاينالدوم وراموس وجيانلويجي دوناروما مجانًا، بجانب أشرف حكيمي نظير 70 مليون يورو.

ويتمتع وكيل رونالدو مينديش بعلاقة قوية مع مسؤولي باريس قد تسهل كثيرًا من انضمام موكله إلى كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو، حتى أن التقارير الأخيرة قالت أن هناك مفاوضات بدأت بين الوكيل وبين المدير الرياضي للفرنسيين، ليوناردو.

الجدير بالذكر أن رونالدو فشل في تحقيق غايته الأولى التي وصل من أجلها إلى يوفنتوس وهي جلب دوري أبطال أوروبا إلى أليانز ستاديوم، حيث خرج مرتين من ثمن النهائي ومرة من ربع النهائي، وتعرض لانتقادات حادة في هذا الصدد.