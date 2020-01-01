ريال مدريد يحسم موقف هازارد من الجراحة ويحدد موعد عودته

نادي ريال مدريد يتخذ القرار النهائي في مصير إيدين هازارد من الخضوع لعملية جراحية.

قرر نادي ريال مدريد رفقة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد أن الطريقة الأمثل لعلاج إصابة اللاعب الحالية هي الخضوع لعملية جراحية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "أوندا سيرو" والتي أكدت أن اللاعب سيخضع للعملية في ولاية دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن العملية ستكون يوم الخميس المقبل وأن اللاعب سيعود للمشاركة مع ريال مدريد هذا الموسم من جديد بعد العملية.

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وستكون مدة غياب هازارد المتوقعة بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" ما بين الشهرين والثلاثة، مما يعني عودته في الوقت الحاسم من الموسم.

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ولن يكون هازارد هو أول لاعب من ريال مدريد يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة حيث سبقه جونزالو هيجواين، وفان نيستلروي وغيرهم.

وكان هازارد قد تغيب لفترة طويلة ببداية الموسم قبل أن يعود مؤخرًا ويشارك أساسيًا ضد سيلتا فيجو ويصاب من جديد ضد ليفانتي ويفقد ريال مدريد أهم صفقاته لأغلب فترات الموسم.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان قد شهد الكثير من الجدل حول الطريقة الأمثل لعلاج اللاعب الذي زادت إصاباته في الفترة الماضية قبل الاستقرار مؤخرًا على الجراحة.