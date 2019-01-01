ريال مدريد يُحدد الموعد النهائي لإتمام صفقة بوجبا

ذكرت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة ريال مدريد، ترغب في إنهاء صفقة الفرنسي بول بوجبا، قبل بداية الشهر الجديد، وإلا سيضطر النادي للانسحاب من الصفقة.

وفجر بطل العالم قنبلة من العيار الثقيل، بالاعتراف جهرًا برغبته في ترك "أولد ترافورد"، بحثًا عن مغامرة جديدة، وذلك بالتزامن مع التقارير المُحدّثة عن ارتباط اسمه بمشروع زيدان في "البيرنابيو"، باعتباره الصفقة الصيفية السادسة المنتظرة.

واليوم الإثنين، زعمت صحيفة "مترو"، أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، أعطى تعليمات صارمة، بالضغط على المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودورد، لإنهاء المفاوضات في فترة أقصاها أسبوعين من الآن، تحديدًا يوم 1 يوليو تكون الأمور متوقفة على الإعلان الرسمي فقط.

وقالت الصحيفة، إن بيريز ومجلس إدارته، يرغبون في إنهاء ملف الصفقات قبل بداية معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، والذي سينطلق بداية من الثامن من يوليو في كندا، وذلك بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي يريد بدء معسكره بقائمته كاملة، خصوصًا الوافدين الجدد.

بعد قرار رحيل ساري عن تشيلسي ✈️

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في الوقت ذاته، لفت المصدر إلى أن مهمة الريال لإطلاق سراح بوجبا من مسرح الأحلام، لن تكون سهلة، في ظل تحفظ الإدارة الأمريكية المستحوذة على عملاق البريميرليج على فكرة البيع، حتى بعد تصريحاته النارية، إلا إذا فشلت كل المحاولات، سيضطر اليونايتد للبيع، لكن ليس العثور على بديل من أسماء بالجملة مرشحة كبدائل لبوجبا في معقل الشياطين الحمر.

وحال تمت الصفقة، سيكون بوجبا سادس صفقات الريال للميركاتو الصيفي، بعد ميليتاو، رودريجو، فيرلاند ميندي، لوكا يوفستش وإدين هازارد.