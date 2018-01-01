ريال مدريد يحتفل بمرور 71 عامًا على إنشاء ملعب سانتياجو برنابيو

ملعب سانتياجو برنابيو تأسس في 14 ديسمبر عام 1947 مع بداية طفرة لريال مدريد محليًا وقاريًا

يحتفل نادي ريال مدريد بمرور 71 عامًا على إنشاء ملعب "سانتياجو برنابيو" إذ خاص الملكي أول مباراة عليه يوم 14 ديسمبر عام 1947.

وتأسس الملعب في 27 أكتوبر قبل أن يتمم افتتاحه يوم 14 ديسمبر في مباراة بين ريال مدريد واوس بيلينينسيس البرتغالي وحقق الميرينجي الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وكان الملعب وقتها يحمل اسم "شامارتين الجديد" ويتسع لنحو 75 ألف متفرج من بينها حوالي 50 ألف متفرج واقف.

وفي يناير 1955 قرر الفريق تغيير اسم الملعب إلى سانتياجو برنابيو وذلك تقديرًا لرئيس الملكي الذي حصد بطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات على التوالي.

سيناريو تخيلي: هذا هو شخصية أخرى من مسلسل "La Casa De Papel".. اسمه "أثينا" 🎭

تخصصه ليس خطف البنوك، لكنه خطف بالأمس بطاقة التأهل على حساب "ميلان" 😅



📸 لقطة لأحد جماهير أوليمبياكوس بالأمس احتفالًا بالفوز على العملاق الإيطالي في الدوري الأوروبي. pic.twitter.com/Wj7OTDa8Cn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

واستضاف الملعب نهائي التشامبيونزليج أربع مرات (1957، 1969، 1980،2010)، وكذلك نهائي يورو 1964 ونهائي كأس العالم 1982.

ويعد سانتياجو برنابيو أطول رئيس في تاريخ ريال مدريد، إذ رأس النادي 35 عامًا حقق فيها الفريق 16 لقباً بجميع البطولات.