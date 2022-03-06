ريال مدريد يتلقى دعمًا جديدًا في وسط الملعب قبل مواجهة باريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تلقي ريال مدريد المزيد من الدعم في وسط ملعبه قبل المواجهة المنتظرة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن الأوروجوياني فيدي فالفيردي قد عاد للتدريبات الجماعية ليوم الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيكون جاهزًا للمواجهة المنتظرة ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على ريال مدريد يوم الأربعاء في المباراة العودة، بعد أن تفوق النادي الفرنسي إيابًا بهدف نظيف.

وكان ريال مدريد قد عانى في الفترة الماضية من تراكم المشاكل والإصابات في وسط الملعب، بغياب فالفيردي وتوني كورس، بالإضافة إلى مارسيلو في الدفاع.

واستمر غياب توني كروس ومارسيلو عن التدريبات الجماعية، حيث تدربا بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية ولا يبدو أنهما سيكونا جاهزين لمواجهة باريس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد قدم مباراة مذهلة على مستوى وسط الملعب بالثلاثي كارلوس كاسيميرو ولوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا مساء السبت ضد ريال سوسييداد.