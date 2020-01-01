ريال مدريد يتقدم بمقترحين لتخفيض أجور اللاعبين

المفاوضات تبدأ بين الإدارة بقيادة فلورينتينو بيريز مع اللاعبين

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، مناقشة السيناريوهات المقترحة من أجل تخفيض رواتب اللاعبين، تزامناً مع الأزمة المالية التي تشهدها كرة القدم بسبب فيروس كورونا.

مستقبل الدوري الإسباني لم يتم حسمه حتى الآن، وسط طموحات حول عودة المسابقة من جديد سواء في 29 مايو أو 6 يونيو القادم.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن المفاوضات بدأت بالفعل داخل ريال مدريد، حول خفض رواتب اللاعبين لتخفيف حدة الأزمة المالية المنتظرة.

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وأوضحت أن يوجد الأن رقمان على الطاولة لتخفيض الأجور، الأول 12% والثاني 20% من مجموع الرواتب الذي يصل إلى 283 مليون يورو.

السيناريو الأول وهو خفض 12% من الأجور سيوفر لريال مبلغ 33 مليون يورو، والثاني 56 مليون يورو، مع الوضع في الاعتبار أن الدخل السنوي لريال يصل إلى 757 مليون.

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تراجع النسبة إلى 12% سيعني ذلك خسارة ريال 90 مليون يورو من الميزانية، وأما 20% سيؤدي لانخفاض الإيرادات بأقل من 151 مليون.

يذكر أن لاعبو كرة السلة بريال أبدوا موافقتهم بالفعل على خفض رواتبهم، بينما أثار توني كروس لاعب كرة القدم الجدل رافضاً هذه الفكرة.