كأس العالم للسيدات
الانتقالات

ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويحسم صفقة موهبة اليابان

آخر تحديث
التعليقات()
(C)Getty Images
اللاعب في الثامنة عشر من عمره فقط
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قريب من حسم صفقة انضمام الياباني الشاب تاكيفوسو كوبو من صفوف إف سي طوكيو.

اللاعب شارك للمرة الأولى دولياً مع منتخب بلاده في ودية السلفادور هذا الأسبوع ضمن الاستعدادات لخوض لقاءات كوبا أمريكا.

وقالت "ماركا" إن ريال مدريد تفوق على برشلونة وباريس سان جيرمان في التعاقد مع كوبو، والذي سبق له اللعب مع الفريق الكتالوني.

اختيارات المحررين

هازارد: طلبت الرقم 10 من مودريتش ولكنه رفض

بيريز: أشكر تشيلسي على تعاونه لتحقيق حلم هازارد

كوبو تواجد لثلاث سنوات مع برشلونة عندما كان في التاسعة من عمره، ولكن عاد مجدداً لطوكيو بسبب مخالفة البلوجرانا لقوانين التعاقد مع الشباب.

وأفصحت الصحيفة أن كوبو سيتحصل على مليون يورو كراتب سنوي في مدريد، بينما سيدفع ريال مليونين يورو لناديه طوكيو.

وسجل كوبو أربعة أهداف في مشاركاته الأربع الأخيرة مع طوكيو في الدوري الياباني.

إغلاق