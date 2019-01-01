النتائج المباشرة
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد يتضامن مع كاسياس قبل مباراة فياريال

آخر تحديث
التعليقات()
LaLiga.es
موقف رائع من ريال مدريد قبل مباراة فياريال
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تضامن نادي ريال مدريد مع حارس بورتو البرتغالي وأسطورة الملكي، إيكر كاسياس، قبل انطلاق مباراة فياريال في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو وقد يعتزل كرة القدم.

وارتدى لاعبو ريال مدريد قمصانًا لتحية كاسياس ومساندته في مرضه متمنين له الشفاء العاجل.

اختيارات المحررين

كما احتفى جمهور الملكي في "سانتياجو برنابيو" بأسطورة الفريق رافعين صوره وعبارات "الملكي العظيم" في إشارة لحارس مرمى إسبانيا السابق.

كاسياس لعب حتى 2015 مع ريال مدريد وحقق معهم دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

Grada Blanca Casillas Real Madrid VillarrealIker Casillas homenaje Porto

جدير بالذكر أنّ موسم اللاعب انتهى في بورتو ولكنّه جدد عقده في 2020 وقد يلعب لموسم إضافي حال حصل على الموافقة الطبية.

 

إغلاق