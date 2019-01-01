ريال مدريد يتضامن مع كاسياس قبل مباراة فياريال

موقف رائع من ريال مدريد قبل مباراة فياريال

تضامن نادي ريال مدريد مع حارس بورتو البرتغالي وأسطورة الملكي، إيكر كاسياس، قبل انطلاق مباراة فياريال في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو وقد يعتزل كرة القدم.

وارتدى لاعبو ريال مدريد قمصانًا لتحية كاسياس ومساندته في مرضه متمنين له الشفاء العاجل.

كما احتفى جمهور الملكي في "سانتياجو برنابيو" بأسطورة الفريق رافعين صوره وعبارات "الملكي العظيم" في إشارة لحارس مرمى إسبانيا السابق.

كاسياس لعب حتى 2015 مع ريال مدريد وحقق معهم دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

جدير بالذكر أنّ موسم اللاعب انتهى في بورتو ولكنّه جدد عقده في 2020 وقد يلعب لموسم إضافي حال حصل على الموافقة الطبية.