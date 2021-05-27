ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشان تعيين راؤول أو ألونسو خلفًا لزيدان

يبدو أقرب إلى المنطق..

ارتبط اسم الثنائي راؤول جونزاليس وتشابي ألونسو بتدريب ريال مدريد في الفترة المقبلة خلفًا لزين الدين زيدان، مما أثار ضجة كبيرة بسبب قلة خبرتهما في مجال التدريب.

وكان زيدان قد اتفق مع ريال مدريد على فض الشراكة بينهما بنهاية الموسم الجاي، وقد أعلن النادي الملكي في بيانٍ رسمي شكره للمدرب الفرنسي على الفترة التي قضاها بالعاصمة الإسبانية.

إلى جانب راؤول وألونسو برز اسم ماسميليانو أليجري، والذي اندثرت أنباء تدريبه للريال في أعقاب اقترابه الوصول إلى تدريب يوفنتوس في الولاية الثانية له خلفًا لأندريا بيرلو.

على هذا الأساس عاد اسما راؤول وألونسو للبروز باعتبار أحدهما سيكون المدرب المقبل للميرينجي، غير أن قناة "Telecinco" أكدت أن الثنائي خارج دائرة اهتمامات فلورنتينو بيريز حاليًا.

السبب في عدم اللجوء إلى راؤول أو ألونسو لخلافة زيزو يكمن في إيمان إدارة ريال مدريد بأن هذا ليس الوقت المناسب لـ"حرق" اثنين من أبرز المدربين الشباب في العالم.

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ليس هذا فحسب، بل إن التجديد الذي ستشمله قائمة الريال في الموسم المقبل من رحيل وقدوم العديد من اللاعبين، يجعل مهمة راؤول أو ألونسو صعبة للغاية لافتقادهما الخبرة اللازمة في هذه المواقف.

لكن بشكل عام، سيظل الباب مفتوحًا أمام الثنائي للعمل مستقبلًا في ريال مدريد، خصوصًا وأنهما من أساطير النادي على صعيد اللاعبين.

راؤول أشرف ولا يزال مدربًا لريال مدريد كاستيا وقضى موسمًا جيدًا معهم، أما ألونسو فهو الآن يعمل في رديف ريال سوسييداد وجدد عقده قريبًا مع نادي أنويتا حتى 2023.

الجدير بالذكر أن الاسم الوحيد الباقي يصبح مدرب إنتر السابق أنطونيو كونتي، بعدما ترك تدريب النيراتزوري في الساعات القليلة الماضية، إلى جانب مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو.