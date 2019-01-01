ريال مدريد يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل مهاجمه الجديد

بتوصية من زين الدين زيدان

أكدت بعض الصحف الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد اتخذت قرارًا نهائيًا، بشأن مستقبل المهاجم الشاب المنضم حديثًا للنادي رودريجو، ردًا على الشائعات المنتشرة عن رغبة زين الدين زيدان في إعارة الشاب البرازيلي لأحد الأندية الإسبانية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة " آس"، فإن النادي الملكي لم ولن يوافق على العروض التي تنهال على صاحب الـ18 عامًا، وذلك لتمسك زيدان ببقاء اللاعب مع فريق الكاستيا، على اعتبار أنه قد يعتمد على مهاجم سانتوس السابق في حالات الطوارئ في منتصف الموسم.

وقال التقرير، إنه برغم تعافي الشاب البرازيلي من إصابته وظهوره بمستوى مقبول في فترة استعداد المرينجي للموسم الجديد، إلا أنه لن يتدرب كثيرًا مع فريق الريال الأول، وذلك ليس فقط لقلة خبرته، بل لصعوبة الاعتماد عليه في وجود كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش وبقية الأسماء التي تلعب في الثلث الأخير من الملعب، بما فيهم مواطنه فينيسيوس جونيور.

وادعت العديد من الصحف الإسبانية أن رودريجو يستعد للخروج من الملكي على سبيل الإعارة، على غرار ما حدث مع ريجليون، لوكا زيدان، داني سيبايوس وآخرون، بهدف اكتساب الخبرة اللازمة للمنافسة على مكان في فريق اللوس بلانكوس الأول في المستقبل.

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الجدير بالذكر أن اللاعب انضم إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف، بعد ظهوره بمستوى مبشر مع ناديه السابق سانتوس، وتمت الصفقة مقابل رسوم بلغت حوالي 45 مليون يورو.