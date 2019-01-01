ريال مدريد يتخذ خطوة جادة تحسبًا لفشل صفقة بوجبا

يبدو أن الصفقة تطبخ على نار هادئة

أفادت بعض التقارير أن إدارة ريال مدريد لم تغلق ملف لاعب الوسط المحوري المطلوب في مشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قبل رغم اقتراب غلق نافذة انتقالات اللاعبين الصيفية.

ومنذ بداية فصل الصيف، تجمع جُل المصادر الإعلامية المقربة من النادي الملكي، على أن زيزو لا يريد سوى مواطنه بول بوجبا، لحل معضلة هشاشة وضعف خط الوسط، بعد تقدم لوكا مودريتش في السن، مع انخفاض مستوى توني كروس وكاسيميرو.

مع ذلك، لم تنجح محاولة النادي الملكي لإطلاق سراح بطل العالم من "مسرح الأحلام"، وذلك لتمسك المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير ببقاء صاحب الـ26 عامًا لموسم آخر، فضلاً عن مغالاة المدير التنفيذي إد وودوارد في شروطه المادية، إذ يُقال إنه يريد أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني.

لكن مؤخرًا علم Goal، أن المسؤولين عن ملف التعاقدات في النادي الميرينجي أجروا بالفعل أول اتصال برئيس نادي سبورتنج فيدريكو فارانديز، للاستفسار عن شروط الاستغناء عن أفضل لاعب في الدوري البرتغالي برونو فرنانديز.

وجاء اتصال الريال برئيس النادي البرتغالي، بعد الاتفاق مع وكيل أعمال صاحب الـ24 عامًا على كافة البنود الشخصية في عقده، مع ذلك ستبقى الصفقة معلقة إلى أن يرفع فلورنتينو بيريز الراية البيضاء أمام مانشستر يونايتد، وذلك لإصرار زيدان على جلب بوجبا بالذات.

7⃣ صفقات ننتظر إبرامها قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.⌛️ pic.twitter.com/Q9F2HGbo2h — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وحال فشلت صفقة انتقال بوجبا إلى "سانتياجو بيرنابيو" سيضطر الريال للتفاوض بجدية مع الإدارة البرتغالية، على أمل التوصل إلى اتفاق مقبول في رسوم التحويل، وذلك لعدم استعداد بيريز لتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع سبورتنج، والذي يُقدر بنحو 100 مليون يورو.