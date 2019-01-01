ريال مدريد يبحث عن "طوق النجاة" لموازنة السنة المالية

كيف سيخرج بيريز من هذه الورطة؟

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عما يحتاجه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، لسد العجز في دفاتر السنة المالية الجديدة.

وقامت الإدارة بتدعيم مشروع زين الدين زيدان بشراء 5 لاعبين دفعة واحدة "إدين هازارد، لوكا يوفيتش، فيرلاند ميندي، رودريجو، وإيدير ميليتاو"، وذلك مقابل رسوم تخطت حاجز الـ300 مليون يورو.

ورغم خروج عدد لا بأس بها من اللاعبين، ببيع أسماء من نوعية كيلور نافاس، ماركو لورينتي، ثيو هيرنانديز وماتيو كوفاسيتش، إلا أن النادي ما زال بحاجة لملايين طائلة من أجل موازنة السنة المالية.

وأفادت صحيفة "ماركا"، أن النادي بالغ في الإنفاق على حساب المداخيل، وبناء عليه بات مضطرًا لجمع قرابة الـ200 مليون يورو، لتفادي التعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الإسباني أو الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف بخرق قانون اللعب المالي النظيف.

من جانبها، أشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن أقرب الأسماء المحتملة للخروج من "سانتياجو بيرنابيو" في المرحلة القادمة للمساعدة في حل أزمة عجز الموازنة العامة، هو الويلزي جاريث بيل، بعد توتر علاقته بجماهير النادي مرة أخرى.

وأوضح نفس المصدر البريطاني أن الاسم الآخر المرشح للبيع هو الكولومبي خاميس رودريجيز، كونه من أصحاب الأجور الباهظة مثل زميله الويلزي، والتخلص منهما، سيساعد النادي في تقليل قيوده المادية.

ويمكن لهذه المشكلة أن تعيق الريال على دخول الميركاتو الشتوي، رغم ما يتردد في الكثير من الصحف الإسبانية عن اهتمام زيدان بأكثر من لاعب وسط، منهم لاعب أياكس أمستردام دوني فان دي بيك، وأيضًا الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، وهدفه القديم بول بوجبا.