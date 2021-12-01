ريال مدريد يبتعد بصدارة الدوري الإسباني بفوز عصيب على بيلباو

انتزع ريال مدريد فوزًا هامًا للغاية من ضيف أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الإسباني.

هدف ريال مدريد الوحيد أتى عبر كريم بنزيما في الدقيقة 40 على عكس سير الشوط الأول، الذي كان فيه بيلباو قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا رعونة المهاجمين الباسكيين.

وفي الشوط الثاني تمكن ريال مدريد من الاستحواذ بصورة أكبر على الكرة مما ساهم في إبعاد الخطورة بعض الشيء عن مرمى تيبو كورتوا، حتى أتت الدقائق الأخيرة وحملت خطورة شديدة للضيوف.

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الدقيقة 78 شهدت تصديًا معتادًا من كورتوا أنقذ به الريال من السقوط في فخ التعادل، ثم تعملق إيدير ميليتاو وأخرج كرة هدف محقق برأسه من أمام المرمى في الدقيقة 85.

جهود كتيبة كارلو أنشيلوتي في الدفاع بالنهاية أتت بثمارها ونجح الريال في الفوز بمباراته المؤجلة واستمر متسيدًا لترتيب الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط ليصبح 36 نقطة، ويبتعد بذلك عن أتلتيكو مدريد بفارق 7 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة للروخي بلانكوس.

أما بيلباو مع مدربهم المحنك مارسيلينو، فقد تجمد رصيده من النقاط عند 20 نقطة في المركز الثامن بالليجا.