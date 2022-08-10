ريال مدريد ومعضلة كأس العالم للأندية 2022.. ماذا سيفعل "فيفا"؟

مشكلة كبرى تواجه "فيفا" والأندية المشاركة في كأس العالم للأندية وعلى رأسها بالطبع ريال مدريد بطل أوروبا.

يوشك موسم 2022-2023 على البداية في إسبانيا، ولا تزال بعض المسابقات الكروية الكبرى في العالم غير محددة لموعيد، وأبرزها كأس العالم للأندية.

عدم وضوح موعد البطولة إلى الآن يسبب مشكلة لريال مدريد الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب ليفربول، لأن هذا يؤثر بالطبع على استعدادات الفريق ومدربه كارلو أنشيلوتي للموسم الكروي الجديد سواء فيما يتعلق بجدولة إراحة لاعبيه الأساسيين، أو اتخاذ تدابير السفر بشكل مبكر، أو حتى لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي.

ريال مدريد لا يعلم أي شيء إلى الآن عن موعد البطولة، التي يعتقد أنها ستقام في فبراير 2024، ولكن لم يصدر أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.

ويصر مسؤول الإعداد البدني في ريال مدريد، بينتوس، على معرفة الجدولة الكاملة للموسم بشكل مبكر من أجل وضع خطط الأحمال المتعلقة باللاعبين، خصوصًا في ظل مشاركة جل لاعبي ريال مدريد في كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر نهاية العام، الأمر الذي سيضاعف المجهود البدني المبذول لدى اللاعبين خلال موسم معقد من كافة النواحي.

ما يعقد المسائل بشأن توقع موعد البطولة حتى، هو أن بطل دوري أبطال آسيا سيتم تحديده في السادس والعشرين من فبراير، ما يجعل من المستحيل أن تقام البطولة حتى في فبراير إذا تم إشراك بطل آسيا بشكل اعتيادي.

كذلك فإن هناك 3 أندية بخلاف بطل آسيا لم يتم تحديدها إلى الآن، وهم بطل ليبرتادوريس، وبطل أوقيانوسيا، وكذلك بطل الدوري الصيني بصفته الممثل للدولة المضيفة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيخوض اليوم مباراة السوبر الأوروبي أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني، والتي تقام على ملعب هلسنكي بفنلندا.