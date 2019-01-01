"ريال مدريد ومانشستر يونايتد سيعودان للحصول على خدمات بوتشيتينو"

مدافع توتنهام السابق ستيفين كيلي يحذر إدارة النادي من عودة كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات ماوريزيو بوتشيتينو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ستيفين كيلي مدافع فريق توتنهام السابق أن بقاء ماوريزيو بوتشيتينو في صفوف السبيرز خلال الفترة المقبلة مرتبط بحصول الفريق على بطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كيلي وأكد خلالها أن بوتشيتينو سيحصل على عروضًا جديدة لمغادرة الفريق في وقت قريب.

💫 الجدل الذي صاحب نشر بنزيما للصورة أصبح معتادًا في كرة القدم، وأحيانًا كثيرة ينتهي بصفقة تقلب سوق الانتقالات، وأحيان آخرى ينتهي بدون أي شيء وتكون مجرد صورة لا تعني الكثير. 🤷‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وقال كيلي: "أرى أن تواجد بوتشيتينو في توتنهام مرتبط بحصوله على لقب مع الفريق، الأمور لن تكون أسهل عليهم في الإدارة خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ عليه".

وأضاف: "قيمة بوتشتيتنو تعلى في كل يوم يتواجد فيه مع توتنهام، وهو أمر يجعل استمراره صعبًا، لأنه بكل تأكيد سيتلقى العروض من أجل تدريب أندية آخرى".

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وأكمل: "ربما تكون فرصة ريال مدريد ومانشستر يونايتد قد ذهبت في الوقت الحالي، لكنهما ومعهم أندية آخرى سيعودون من أجل الحصول على خدماته في المستقبل".

جدير بالذكر أن بوتشتينيو نفسه كان قد أعلن أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كان قد طلب منه تدريب الفريق خلال تصريحات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.