ريال مدريد وفرصة الانتقام من بيتيس على سانتياجو برنابيو

ريال مدريد لم يحقق الفوز أمام ريال بيتيس على سانتياجو برنابيو منذ ٩٦٣ يومًا

يحل فريق ريال بيتيس ضيفًا على نظيره ريال مدريد يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو معقل النادي الملكي ضمن لقاءات الجولة الـ ١١ من الدوري الإسباني.

يدخل ريال بيتيس المباراة وهو في المركز الـ ١٨ وأصبح أحد الفرق المهددة بخوض صراع الهبوط خلال الموسم الجاري وفي رصيدهم تسع نقاط فقط.

بينما يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في المركز السادس وله مباراة مؤجلة مع برشلونة في كلاسيكو الدور الأول ولديه ١٨ نقطة مرشحة للارتفاع لـ ٢١ ليعود في المركز الثاني بعد اللقاء.

ريال مدريد رفض التعاقد مع موهبة برشلونة

وتنتظر جماهير الفريقين تلك المواجهة التي أغلب الوقت ما تحمل الكثير من الأهداف لهم فهي أحدى المباريات التي يمكن ضمان المتعة فيها لمجرد وجود بيتيس ومدريد.

يكفي أن نقول أن قاعدة حصول صاحب الأرض على أفضلية تلقائية لمجرد أنه يلعب على أرضه لا يتم العمل بها في التعامل بين الفريقين خلال السنوات القليلة الماضية.

الزيارات الأخيرة لريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو تفوقًا واضحًا على كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فحققوا الفوز في آخر لقاءين على معقل النادي العاصمي.

وفي المقابل فاز ريال مدريد في أربعة من آخر خمس مواجهات على ملعب بيتيس وتعادل في مرة وحيدة ولم يتلقى أي هزيمة هناك منذ عام ١٩٩٨ في الدور الأول من الدوري.

وبالرغم من التفوق الكاسح للنادي الملكي على ملعب بينيتو فيامارين إلا أن غصة تقف في حلق جماهير ريال مدريد عقب خسارة آخر مواجهتين على ملعبهم.

ربما تكون مباراة السبت هي الفرصة المواتية لنجوم ريال مدريد لتخليص جماهيرهم من تلك الغصة بفوز عريض ستتجاوز مكاسبه التخلص من آلالام النتائج الأخيرة.

عقدة البرنابيو - ذكريات سيئة لريال مدريد على أرضه

فوز ريال مدريد بنتيجة كبيرة يوم السبت سيمنح النادي الملكي دفعة معنوية كبيرة عقب الأداء المهتز الذي تابعه الجميع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد يساعد الملكي على ذلك النتائج الأخيرة لريال بيتيس والأداء المهتز بشكل واضح والتراجع الذي لا يستطيع أحد أن ينكره خلال الموسم الجاري.

فهل ينجح ريال مدريد في استغلال حالة الضعف الواضحة لدى بيتيس ويحقق الفوز بنتيجة كبيرة ويخرج من المباراة بعدة مكاسب أم نشهد تراجعًا جديدًا في مستوى نجوم الملكي تنتج عنه نتيجة سلبية تغضب الجماهير؟