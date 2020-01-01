ريال مدريد وبوروسيا مونشنجلادباخ: مباشر لحظة بلحظة
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بوروسيا مونشنجلادباخ × ريال مدريد
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1' بداية المباراة...
تشكيل ريال مدريد:
التشكيل | 4-3-3
تيبو كورتوا
فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - لوكاس فاسكيز
فيدي فالفيردي - كاسيميرو - توني كروس
فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو
📋✅ ¡Nuestro XI inicial 🆚 @borussia_es! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/taGcTS2snB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2020
تشكيل بوروسيا مونشنجلادباخ:
التشكيل | 4-2-3-1
يان سومر
رامي بن سبعيني - نيكو إلفيدي - ماتياس جينتر - شتيفان لاينر
فلوريان نويهاوس - كريستوف كرامر
ماركوس تورام - لارس شتيندل - يوناس هوفمان
الحسن بيليا
¡Los XI elegidos para esta noche!— Borussia (@borussia_es) October 27, 2020
¡A por ellos, chicos! 👊🔥#DieFohlen #UCL #BMGRMA pic.twitter.com/rPUtPfbwtW
أما بوروسيا مونشنجلادباخ فلديه بداية جيدة في الدوري الألماني ويأتي سادسًا برصيد 8 نقاط وقد تعادل مع إنتر الجولة الماضية في إيطاليا بهدفين لكل فريق.
ريال مدريد يدخل المباراة وهي لا تقبل القسمة على إثنين، فبعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام شاختار ستكون الهزيمة أو التعادل مع النادي الألماني بمثابة مدخل إلى حسابات معقدة جدًا للتأهل إلى الدور الثاني.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والمقامة على ملعب بوروسيا بارك بألمانيا.