ريال مدريد وبرشلونة يخططان لضم فان دايك

مفاجأة تفجرها آس باهتمام ريال مدريد وبرشلونة بمدافع ليفربول وجوهرة كلوب فيرجيل فان دايك

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت صحيفة آس المدريدية خبرًا اعتبره البعض غريبًا، حيث كشفت عن تخطيط كل من ريال مدريد وبرشلونة لضربة كبرى بالتعاقد مع قلب دفاع ليفربول وأفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي فيرجيل فان دايك.

وكان فان دايك قد حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا فضلًا عن ترشيحه رفقة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لجائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2019.

وبعد النجاحات الكبيرى التي حققها المدافع الدولي الهولندي، بات القطعة الأهم في تشكيل ليفربول بالنسبة ليورجن كلوب، وبات التفريط فيه أمرًا مستحيلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

ولكن يومية آس الإسبانية ذكرت عكس ذلك، حيث وضع كل من ريال مدريد وبرشلونة خطة من أجل إجراء صفقة كبرى بالتعاقد مع المدافع الدولي الهولندي.

وحسب آس فإنه لا يوجد مفاوضات أو مراسلات بين الناديين وبين ليفربول حتى الآن، إلا أن هناك خطة من أجل وضع ميزانية وتصور للتعاقد مع فان دايك لدى كل من ريال مدريد وبرشلونة.

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يذكر أن يورجن كلوب قد طلب فيرجيل فان دايك بالاسم ونجح في التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية من العام 2018 كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت مقابل 75 مليون يورو.