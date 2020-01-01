محاولات لعودة الدوري الإسباني في 12 يونيو

هناك بعض الشروط اللازمة لهذه الخطوة

تستمر المحاولات في إسبانيا، من أجل عودة النشاط الرياضي من جديد، بعد انتظام بعض الفرق بالتدريبات، عقب غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

الوباء العالمي تسبب في حالة شلل تامة بكرة القدم منذ شهر مارس الماضي، ولكن هناك مساعي مستمرة لاستئناف الموسم الحالي بمختلف الدوريات بدون جمهور.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن مقترح بعودة الدوري المحلي من جديد يوم 12 يونيو القادم، لو تم الالتزام بالبروتوكول الوقائي الذي سيتم وضعه بالتعاون مع الحكومة.

المزيد من الفرق

الأوضاع بدأت تتحسن في إسبانيا، بفتح 50% من منشآت البلاد عقب انتهاء فترة الحظر الشامل، وهو ما دفع الأندية والاتحاد الإسباني ورابطة الليجا للتفكير في عودة النشاط.

ويأتي الشرط الرئيسي في استئناف الدوري الإسباني، هو التزام جميع الأندية بالإجراءات الوقائية التي تم وضعها للتدريبات، بتقسيم اللاعبين لمجموعات صغيرة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر عندما تدخل الفرق المرحلة الثانية من التدريبات يوم 18 مايو الجاري، عندما يسمح بزيادة عدد اللاعبين المشاركين بكل مجموعة، وفي حالة الالتزام سيتم الحصول على الإذن الصحي لعودة البطولة.

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يذكر أن رابطة الليجا كشفت عن وجود 5 إصابات، في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية، مما أثار الشكوك حول إلغاء جميع الخطط الخاصة بعودة الحياة للملاعب.