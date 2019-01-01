لعب لريال مدريد وبرشلونة .. فالنسيا يكشف عن مدربه الجديد

قبل مواجهة برشلونة بالجولة القادمة من الدوري الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعيين ألبرت سيلاديس كمدير فني للفريق، خلفاً لمدربه السابق مارسيلينيو.

الخفافيش قرروا إقالة مارسيلينيو بشكل مفاجىء، وبدون ظهور أي أنباء واضحة عن هذه الخطوة.

اختيار فالنسيا وقع على سيلاديس، والذي سبق وأن عمل ضمن الجهاز الفني لجولين لوبيتيجي المدرب الأسبق لريال مدريد.

ووقع المدرب الإسباني على عقد مدته عامين، ليبدأ مهمته الرسمية السبت القادم بمواجهة برشلونة في الليجا.

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وتعتبر هذه التجربة الأولى من نوعها لسيلاديس بمدرب لأي فريق أول، حيث اقتصرت تجاربه السابقة على منتخب الشباب الإسباني تحت 21 سنة ومساعدة لوبيتيجي.

يذكر أن سيلاديس يعتبر من ناشئي نادي برشلونة، وسبق وأن لعب لأندية سيلتا فيجو، ريال مدريد وبوردو ونيويورك ريد بولز الأمريكي.