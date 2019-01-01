ريال مدريد وبرشلونة | أزمة الميركاتو غير المكتمل

لماذا عانى ريال مدريد وبرشلونة في بداية الموسم؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

بدأ الموسم الكروي في إسبانيا كما حدث في الموسم الماضي، ولكن هذا العام كانت الأمور أكثر سوءًا خاصة بالنسبة لبرشلونة، ليبدأ الجميع في الحديث عن السبب والذي بالطبع يكون متعلقًا بالميركاتو، ولكن في هذا العام يبدو ميركاتو الريال والبارسا جيدًا، فما المشكلة؟ في حقيقة الأمر المشكلة في أنه يبدو كذلك فقط.

ريال مدريد قام بالتعاقد مع 5 لاعبين، إيدين هازارد فقط منهم هو من يلعب أساسيًا، فيرلان ميندي وميليتاو ورودريجو ولوكا يوفيتش يدخلون رويدًا رويدًا في الحسابات بالمداورة، ولكن كتعديلات على التشكيل الأساسي لا توجد الإضافة المنتظرة في وسط الملعب، في هيكلة خط الهجوم، في كل ما عانى منه ريال مدريد في الموسم الماضي وما قبله.

أما في برشلونة فجاء فرينكي دي يونج وجريزمان، ولا يبدو أن برشلونة كان يحتاج لاعبين آخرين في سوق الانتقالات، بل أن الحديث عن التعاقد مع نيمار لاقى اعتراضًا من البعض خوفًا من أن يحدث تخمة في الخط الأمامي نظرًا لوجود العديد من الأسماء هناك.

الفارق أن برشلونة احتاج التخلص من فالفيردي، الرجل الذي يمتلك واحدة من أقوى التشكيلات الموجودة على مستوى العالم في الوقت الحالي، ولكنه لا يستطيع إخراج أفضل ما لدى أي من أجزائها، الأمر الذي تأكد بالتكرار ولم يعد يحتاج للانتظار أكثر من ذلك.

في ريال مدريد ربما لم يكن زيدان الخيار الأمثل، وربما جلبه بيريز ليكون شماعة أخطائه، ولكن على الأقل الرجل لديه شخصية فريدة في عالم كرة القدم تساعده على النجاح أحيانًا على الرغم من عدم توافر التكتيكات اللازمة، أما فالفيردي فماذا عنه؟ ميسي يحبه؟ حسنًا هذا يكفي، ما هذا العبث الذي يتحدثون عنه؟

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 27, 2019

ريال مدريد استعان برودريجو وفينيسيوس جونيور وفالفيردي، وبرشلونة استعان بأنسو فاتي وأعطاه أدوارًا أساسية، صورة تخبرك عن مدى حاجة ريال مدريد وبرشلونة إلى البحث عن لاعبين شبان وعدم اللهث دائمًا وراء الأسماء الكبيرة، بالأحرى بعض الأسماء الكبيرة لا يحتاجها الفريقان من الأساس، وما حدث مع كوتينيو لم يكن ليتكرر بعدها مع جريزمان مثلًا في حال كانت الأمور غير مدروسة كعادتها.

أتلتيكو مدريد ظهر في الصورة، فريق سيميوني قام بالعديد من التعزيزات وبات جاهزًا للمنافسة على لقب الدوري، الأمر الذي شكل صداعًا إضافيًا في رأس الفريقين نظرًا لاحتمالية أن يخرجا سويًا بلا أي شيء، مع صعوبة المنافسة على دوري أبطال أوروبا بالصورة الحالية والتي لا تبشر بأي تقدم نظرًا لأن المعطيات كما هي.

الحل المنتظر هو أن يقوم زيدان بشحن الهمم والبطاريات من جانب ريال مدريد، وأن يعود ميسي ويلتهم الخصوم كما اعتاد أن يفعل مع برشلونة، ونظل في هذه الدائرة من جديد ما بين الكفاءة وأصحاب القدارات الخاصة حتى يحين موعد اللحظات الكاشفة لكل هذا الهراء، تلك التي تؤكد أن ما بني على باطل فهو باطل، وأن ليفربول بإمكانه تكرار معجزة روما بعدها بعام في نفس الفريق، وأن ريال مدريد من الممكن أن يُذل على أرضه برباعية أمام شبان أياكس، وأن الجميع يمتلك من العناد ما يجعله قادرًا على المكابرة من جديد.

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خلاصة القول في هذا الموسم تحديدًا أنه لا مجال للأعذار، من سيخسر سيتلقى كل اللعنات وسيخرج عليه القديم والجديد، وسيكون مستحقًا لذلك إذا احتكمنا للمنطق.