ريال مدريد وأزمة إصابات الهجوم .. كيف يتصرف زين الدين زيدان في كأس السوبر؟

إصابات عديدة ضربت ريال مدريد في خط الهجوم قبل بطولة كأس السوبر الإسباني فكيف سيتصرف الفرنسي زين الدين زيدان؟

شهدت الساعات القليلة التي سبقت سفر ريال مدريد لمدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني العديد من الأخبار السيئة بالنسبة للنادي الملكي.

تلقى ريال مدريد خبر إصابة الفرنسي كريم بنزيما هدافه هذا الموسم قبل ساعات قليلة من السفر، وكذلك خبر إصابة جناحه الويلزي جاريث بيل الذي كان قد بدأ في المشاركة والحصول على ثقة زيدان.

كل تلك الإصابات بالإضافة للإصابة السابقة للبلجيكي إيدين هازارد الذي تأكد غيابه عن البطولة قبلها بأيام تركت هجوم ريال مدريد دون أي عناصر أساسية من هؤلاء أصحاب الخبرات.

زيدان لديه 90 دقيقة صعبة أمام فالنسيا لكن هذه المرة لن يجد المنقذ الذي أزاح عنه هم الهزيمة في الدقيقة الأخيرة كريم بنزيما كما فعل في ملعب ميستايا قبل عدة أسابيع.

لكن كيف سيتصرف المدرب الفرنسي في تلك الأزمة؟ في الأسطر المقبلة سنحاول أن نستعرض الحلول المتاحة والتي قد يكون زيدان على وشك اللجوء لها لإنقاذ مشوار الفريق في البطولة.

زيدان التقليدي

منذ أن بدأ زين الدين زيدان هذا الموسم وهو يعتمد بشكل أساسي طريقة 4-3-3 ولم يغيرها لـ 4-4-2 سوى في مناسبة وحيدة أمام برشلونة في ملعب كامب نو عندما أراد أن يستحوذ على اللعب.

لذلك نعتقد في اعتماد الفرنسي على نفس الطريقة 4-3-3 مساء اليوم لكن المدرب سيواجه مشكلة خيارات كبيرة، في ظل النقص العددي لمراكز الهجوم.

الخيار التقليدي سيكون الدفع بيوفيتش الذي لم يجد نفسه حتى الآن أو ماريانو دياز المنسجم في المجموعة بالفعل ولو كان ذلك الخيار بعيدًا.

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وعلى الجانب الأيمن قد يحصل رودريجيو على فرصته كاملة في تلك البطولة بالرغم من حاجته للمزيد من التأقلم أو سيتجه زيدان للدفع بلوكاس فاسكيز الذي كان ضمن المفضلين بالنسبة له في المواسم الماضية لكنه ابتعد عن حساباته مؤخرًا.

وفي الجانب الأيسر سيكون الدور حصري لصالح البرازيلي فينيسيوس جونيور والذي يبدي زيدان عدم ثقة واضحة في مستواه وقدراته وهو ما ينعكس على عدد الدقائق التي يحصل عليها.

تفادي المشاكل

وجود فينيسيوس وحيدًا في الجانب الأيسر من الملعب دون بديل على مقاعد البدلاء يهدد طريقة اللعب بشكل كامل في حال تعرضه للإصابة أو غيابه لأي سبب.

لذلك قد يتجه زيدان لطريقته المفضلة في المواسم السابقة 4-4-2 بشكلها الشبيه بالجوهرة، بوجود رباعي في وسط الملعب يقودهم هجوميًا إيسكو.

في تلك الحالة سيكون أمام زيدان العديد من الخيارات في مركز رأس الحربة بالرغم من غياب بنزيما، لكن هناك يوفيتش وهذا هو مركزه الأساسي، وهناك أيضًا البديل ماريانو دياز، ومن خلفه رودريجيو الذي لعب في هذا المركز من قبل وكذلك فينيسيوس.

الفوز بمعركة وسط الملعب

أخيرًا قد يلجأ زيدان لحل قديم لديه لا يظهر كثيرًا في خطط المدرب الفرنسي وهو الدفع بخماسي في وسط الملعب والتركيز على احتلال منطقة الوسط واللعب على الكثافة العددية لفريقه فيها كما كان يفعل مع فرق الشباب.

بوجود نجوم من طراز كروس ومودريتش وفالفيردي وإيسكو وكاسيميرو بالإضافة لفاسكيز ورودريجيز وغيرهم في وسط الملعب سيضمن زيدان الكثير من التنوع في طريقة البناء.

ضع على هؤلاء البرازيلي مارسيلو الذي يستطيع اللعب على الجانب الأيمن في وسط الملعب كما فعلها الموسم الماضي في وجود ثيو هيرنانديز ليؤمن مركز الظهير بدلًا منه في مواجهة ليفانتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الفوز بمعركة وسط الملعب سيترك لزيدان لاعب واحد فقط في الهجوم سيكون عليه أن يختاره بين تشكيلة كبيرة من اللاعبين، ربما ليسوا الأفضل أو الأكثر خبرة لكنه كذلك يتركه برصيد جيد في البدائل وعلى مقاعد الاحتياط، والقدرة على تغيير طريقة اللعب بثلاثة أثناء المباراة لـ 4-4-2 أو 4-3-3.